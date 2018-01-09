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Политика
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Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО

Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО (4 новости и 1 видео)

«Дело могут начать слушать заново»

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала. Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала.

Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 22:29 Генеральная прокуратура Украины не может допустить, чтобы все резонансные дела слушались сначала.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.18, 22:51 На сегодняшний день освоено лишь 5 млрд грн из более 30 млрд грн конфискованных "денег Януковича".
ТСН ТСН  ·  10.01.18, 00:37 Дело могут начать слушать заново.
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