Енин: Из-за реформы судебной системы "дело Януковича" могут рассматривать сначала. ВИДЕО (4 новости и 1 видео) «Дело могут начать слушать заново»

Он добавил, что Генпрокуратура не может допустить того, чтобы все резонансные дела слушались сначала. Вследствие создания окружных судов есть вероятность, что дело против бывшего президента Виктора Януковича будут рассматривать сначала.

Об этом во вторник, 9 января, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Мы выражаем обеспокоенность результатами создания окружных судов. Остаются открытым вопрос о делах того же Януковича, поскольку в связи с созданием окружного суда существует вероятность того, что все материалы будут слушать заново", – заявил Енин.