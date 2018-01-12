Эпидемия кори в Украине: чем опасна и почему ее так боятся (8 новостей) «Больше всего болеют дети от 5 до 9 лет»

Родители, которые пропустили или проигнорировали своевременное прививки, наверстывают упущенное. В настоящее время количество больных корью достигло 66 человек. Школы и садики начали проверять детские справки на наличие прививки. Вспышки фиксируют в Одесской, Херсонской областях и на Закарпатье.

Обновлено в 10:42 А делать прививку заболевшему человеку нельзя

Обновлено в 11:21 Он также призвал родителей ответственно относится к своевременной вакцинации детей, а в случае ухудшения состояния здоровья обращаться к врачу.