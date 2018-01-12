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ТСН ТСН · · Обновлено в 11:21
Эпидемия кори в Украине: чем опасна и почему ее так боятся

Эпидемия кори в Украине: чем опасна и почему ее так боятся (8 новостей)

«Больше всего болеют дети от 5 до 9 лет»

Родители, которые пропустили или проигнорировали своевременное прививки, наверстывают упущенное. В настоящее время количество больных корью достигло 66 человек. Школы и садики начали проверять детские справки на наличие прививки. Вспышки фиксируют в Одесской, Херсонской областях и на Закарпатье.

Обновлено в 10:42 А делать прививку заболевшему человеку нельзя

Обновлено в 11:21 Он также призвал родителей ответственно относится к своевременной вакцинации детей, а в случае ухудшения состояния здоровья обращаться к врачу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Эпидемия кори в Украине: чем опасна и почему ее так боятся»
Фото Эпидемия кори в Украине: чем опасна и почему ее так боятся
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Фото В Сумской области корью зафиксирована вспышка кори
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Politeka Politeka  ·  12.01.18, 09:18 Эпидемия кори в Украине с начала года набирает новые обороты. Только в Киеве за первые дни января зафиксировано 54 случая заболевания, из них 43 – у детей. Не привитых от кори детей власти решили не допускать…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 10:05 Медики предупреждают, что процент привитых все еще далек от европейского уровня.
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  12.01.18, 10:10 Вчера, 11 января, в Киеве вакцинировали от кори в пять раз больше детей, чем обычно, сообщает ТСН. Такой ажиотаж связан со вспышкой кори в столице, а также с тем, что в школы и детские садики  не пускают…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  12.01.18, 10:28 Больше всего болеют дети от 5 до 9 лет
Факты Факты  ·  12.01.18, 10:42 А делать прививку заболевшему человеку нельзя
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.01.18, 11:21 В Сумской области семь человек заболели корью. Об этом сообщил начальник регионального управления здравоохранения Сергей Бутенко. "По ситуации с заболеваемостью корью в Сумской области: за последнее время…
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