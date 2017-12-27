Эрдоган назвал террористом соратника Путина

Реджеп Тайип Эрдоган требует отстранения от власти сирийского лидера.

Турецкий президент назвал Башара Асада террористом, на руках которого кровь миллиона сирийцев.По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Башар Асад не должен оставаться у власти в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил в среду, 27 декабря, в ходе визита в Тунис на совместной пресс-конференции со своим тунисским коллегой Бежи Каидом ас-Себси. "Как можно строить будущее страны с президентом, на руках которого кровь миллиона соотечественников? Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне", - приводит слова Эрдогана турецкое государственное информагентство Anadolu. По его словам, при Асаде в Сирии будет невозможно обеспечить стабильность, из-за отсутствия которой Россия и Турция, а также международная коалиция по борьбе с терроризмом вовлечены в сирийский конфликт. С начала гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, Анкара поддерживает повстанцев, а Москва и Тегеран - сирийского президента Башара Асада.Россия, Турция и Иран договорились о проведении в конце января так называемого конгресса национального диалога Сирии, на котором должно обсуждаться послевоенное обустройство страны поддерживаемая Западом оппозиция выступает против организации подобной конференции, опасаясь, среди прочего, что Москва будет диктовать на ней свои условия. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.