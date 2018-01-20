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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:24
· Терроризм · Граница · Сирия
Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне

Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне (7 новостей)

«Президент Турции раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам. »

Анкара полна решимости устранить угрозу терроризма у южных границ Турции, вплоть до границы Сирии с Ираком, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Антитеррористическая операция в сирийском Африне фактически началась, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья 20 января, сообщает агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, "никто не вправе критиковать Анкару за шаги и в этом направлении". Президент Турции добавил: Запад должен осознать, что Турция союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе.

Президент Турции также призвал западные страны пересмотреть политику в отношении Сирии и прекратить сотрудничество с "террористами Рабочей партии Курдистана, включенными в списки террористических структур как США, так и стран Европейского союза".

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Эрдоган заявил, что Анкара полна решимости устранить угрозу терроризма у южных границ страны, "вплоть до границы Сирии с Ираком".

19 января источники "Анадолу" сообщили, что российские военные покидают сирийский район Африн, в котором вооруженные силы Турции собираются проводить антитеррористическую операцию против курдских формирований. Накануне в Москве велись переговоры между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и представителями Турции главой Генштаба ВС Хулуси Аскаром и директором Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.

18 января Турция привела в состояние повышенной боевой готовности войска на границе с Сирией, в район Антакья перебросили танки.

17 января под председательством президента Реджепа Эрдогана прошло заседание Совета нацбезопасности Турции. По его итогам обнародовали заявление, в котором говорится, что Турция не позволит создать у своих границ зону, "подконтрольную террористам".

Турция с августа 2016 года по март 2017-го проводила в Сирии операцию "Щит Евфрата", заявляя о борьбе с боевиками "Исламского государства".

Представитель курдской Партии демократического союза Абдесалям Али называл действия турецких военных в Сирии оккупацией.

Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение всего ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций.

Обновлено в 16:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском приграничном районе Африн фактически началась.

Обновлено в 16:24 Президент Турции раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне»
Фото Эрдоган объявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне
Фото Эрдоган заявил о фактическом начале "антитеррористической операции" в Африне
Фото Эрдоган объявил о фактическом начале антитеррористической операции в сирийском Африне
Фото Эрдоган объявил о фактическом начале операции в сирийском Африне
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 13:54 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу".
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 14:09 Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале “антитеррористической операции” в Африне.
Униан Униан  ·  20.01.18, 15:31 Он добавил, что призывает Запад пересмотреть политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами.
Капитал Капитал  ·  20.01.18, 15:32 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте «антитеррористической операции» в сирийском Африне, передает в субботу агентство «Анадолу». «Антитеррористическая…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Европейская правда Европейская правда  ·  20.01.18, 16:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском приграничном районе Африн фактически началась.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.01.18, 16:24 Президент Турции раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам. 
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