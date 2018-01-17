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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 01:18
· Евросоюз · Давление · Активисты
ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов

ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов (9 новостей)

«ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов и напомнил о безвизе»

Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.

Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".

В Представительстве отмечают, что участие гражданского общества в борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение для прогресса, достигнутого Украиной, а гражданское общество должно играть роль сторожевого пса без лишних препятствий и вмешательства.

"ЕС неоднократно призывал украинскую власть отменить поправки, расширяющие обязательства по декларированию активов на гражданское общество, в частности, совсем недавно в первом докладе в рамках предохранительного механизма по безвизовому режиму в декабре 2017 года", - говорится в заявлении Представительства.

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В ЕС подчеркивают, что основной целью системы декларирования активов является устранение потенциальных неоправданных различий в благосостоянии государственных должностных лиц, в то время как декларирования активов членов гражданского общества "не служит этой цели, а скорее накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации".

ЕС и Украина согласны с тем, что предлагаемые правила прозрачности финансовой отчетности для НПО должны быть согласованы с Советом Европы и другими международными стандартами, что выражено в совместном заявлении Совета Ассоциации Украина-ЕС от 8 декабря 2017 года, отмечают в Представительстве ЕС.

"Этот вопрос по-прежнему является приоритетной сферой взаимодействия ЕС с украинской властью на всех уровнях", - отметили в Представительстве Евросоюза.

Обновлено в 22:51 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".В Представительстве отмечают, что участие гражданского общества в борьбе с…

Обновлено в 01:18 В ЕС считают, что система декларирования "накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации".

ФОТО К НОВОСТИ: «ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов»
Фото В ЕС призвали Украину отказаться от е-декларирования активистов
Фото ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов
Фото В представительстве ЕС призвали Украину отменить е-декларирование для общественных организаций
Фото Представительство ЕС в Украине призвало отменить е-декларирование для активистов
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Европейская правда Европейская правда  ·  17.01.18, 19:04 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 19:24 ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов и напомнил о безвизе.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 19:26 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.
Хвиля Хвиля  ·  17.01.18, 22:11 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации. Об этом говорится…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 22:23 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.
Униан Униан  ·  17.01.18, 22:23 В Евросоюзе напомнили, что безвизовый режим для украинцев был введен благодаря выполнению ряда требований, среди которых - продвижение в борьбе с коррупцией.
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 22:51 Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.Об этом говорится…
Гордон Гордон  ·  18.01.18, 01:18 Гражданское общество должно играть роль "сторожевого пса без лишних препятствий и вмешательства", напомнили в представительстве Европейского союза в Украине, комментируя закон, обязывающий активистов…
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