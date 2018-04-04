ЕС: Россия должна сотрудничать с ОЗХО по делу Скрипаля (7 новостей) «Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия по делу отравление Скрипалей»

Британский МИД обвинил Россию в попытке подорвать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию дела Скрипаля. Об этом говорится в сообщении Британской делегации во время заседания ОЗХО, передает Reuters.

В частности, как подчеркнул представитель делегации, "российская инициатива является еще одной диверсионной тактикой, призванной подорвать работу ОЗХО в ее стремлении прийти к заключительным выводам".

Обновлено в 15:02 Делегация Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает призывы российской стороны о совместном расследовании инцидента в Солсбери извращением.

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Обновлено в 15:11 В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля. Российское заявление по инциденту в Солсбери в ОЗХО поддержали 14 стран.