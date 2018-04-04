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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:11
· Россия · Оружие · МИД · Работа · Делегация · Заседание · Химическое оружие
ЕС: Россия должна сотрудничать с ОЗХО по делу Скрипаля

ЕС: Россия должна сотрудничать с ОЗХО по делу Скрипаля (7 новостей)

«Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия по делу отравление Скрипалей»

Британский МИД обвинил Россию в попытке подорвать работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию дела Скрипаля. Об этом говорится в сообщении Британской делегации во время заседания ОЗХО, передает Reuters.

В частности, как подчеркнул представитель делегации, "российская инициатива является еще одной диверсионной тактикой, призванной подорвать работу ОЗХО в ее стремлении прийти к заключительным выводам".

Обновлено в 15:02 Делегация Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает призывы российской стороны о совместном расследовании инцидента в Солсбери извращением.

Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, прилетевшим в Лондон…
Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, прилетевшим в Лондон…

Обновлено в 15:11 В среду в Гааге проходит созванное по инициативе России специальное заседание исполнительного совета ОЗХО по делу Скрипаля. Российское заявление по инциденту в Солсбери в ОЗХО поддержали 14 стран. 

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Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 12:20 В частности, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 12:34 Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на свои вопросы по делу об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и сейчас их изучает.
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 13:33 Россия должна сотрудничать в расследовании отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 14:03 Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия по делу отравление Скрипалей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 15:02 Делегация Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) считает призывы российской стороны о совместном расследовании инцидента в Солсбери извращением.
УНН УНН  ·  04.04.18, 15:11 Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Об этом со ссылкой на заявление…
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