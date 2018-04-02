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ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции

ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции (3 новости)

«Еврокомиссия объявила о дополнительном финансировании в размере 180 млн евро на гуманитарные проекты в Греции»

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Depo.ua со ссылкой на УП . "Наши гуманитарные программы для беженцев в Греции – это четкий и громкий сигнал европейской солидарности. Мы продолжаем придерживаться обязательств относительно помощи беженцам в Греции, предоставляя возможность жить более безопасной и достойной жизнью", - сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес. Средства выделяются в рамках программы ESTIA, направленной на кризисную поддержку и интеграцию беженцев. Приложение было запущено в июле 2017 года. В его рамках были обеспечены 23 тысячи мест для проживания беженцев, финансовая помощь была оказана более 41 тысячи беженцев. "Я отдаю должное гражданам Греции и мэрам, которые приняли беженцев у себя в городах с сочувствием и заботой", - сказал Стилианидес на встрече с премьером Греции Алексисом Ципрасом в Афинах.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 16:40 Еврокомиссия выделит 180 млн евро на помощь беженцам для размещения в населенных пунктах и вне лагерей и обеспечит им материальную помощь наличными средствами.
Европейская правда Европейская правда  ·  02.04.18, 17:43 Еврокомиссия объявила о дополнительном финансировании в размере 180 млн евро на гуманитарные проекты в Греции.
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