ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Depo.ua со ссылкой на УП . "Наши гуманитарные программы для беженцев в Греции – это четкий и громкий сигнал европейской солидарности. Мы продолжаем придерживаться обязательств относительно помощи беженцам в Греции, предоставляя возможность жить более безопасной и достойной жизнью", - сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес. Средства выделяются в рамках программы ESTIA, направленной на кризисную поддержку и интеграцию беженцев. Приложение было запущено в июле 2017 года. В его рамках были обеспечены 23 тысячи мест для проживания беженцев, финансовая помощь была оказана более 41 тысячи беженцев. "Я отдаю должное гражданам Греции и мэрам, которые приняли беженцев у себя в городах с сочувствием и заботой", - сказал Стилианидес на встрече с премьером Греции Алексисом Ципрасом в Афинах.