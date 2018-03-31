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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:31
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Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом (6 новостей)

«Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом»

Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Он стал девятым штатом Соединенных Штатов Америки (США), который присоединился к признанию Голодомора, передает пресс-служба посольства Украины в США.

"Еще один американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

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Обновлено в 16:12 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США. «Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв», —…

Обновлено в 16:31 Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом»
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Европейская правда Европейская правда  ·  31.03.18, 14:45 Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 15:09 Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом.
Газета День Газета День  ·  31.03.18, 16:06 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США. "Губернатор штата Массачусетс Чарльз…
Капитал Капитал  ·  31.03.18, 16:12 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США. «Губернатор…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  31.03.18, 16:31 Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.
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