Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом (6 новостей) «Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом»

Американский штат Массачусетс признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Он стал девятым штатом Соединенных Штатов Америки (США), который присоединился к признанию Голодомора, передает пресс-служба посольства Украины в США.

"Еще один американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа. Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

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Обновлено в 16:12 Американский штат Массачусетс признал Голодомор в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США. «Губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер выдал соответствующую прокламацию. Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв», —…

Обновлено в 16:31 Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.