Еще один невакцинированный ребенок умер от кори, - Супрун (27 новостей) «Супрун уточнила, была ли у него прививка»

В четверг, 18 января, в Украине от кори умер ребенок. Он стал восьмой жертвой болезни в стране. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает Украинская правда.

"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори ", - сообщила Супрун.

Обновлено в 12:14 «Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях – Кировоградская, Ривненская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, и Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов», - заявила Супрун.

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Обновлено в 12:32 "Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях –; Кировоградская, Ровенская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская и г. Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - сказала Супрун.