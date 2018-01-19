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Фокус Фокус · · Обновлено в 12:32
· Минздрав · Январь
Еще один невакцинированный ребенок умер от кори, - Супрун

Еще один невакцинированный ребенок умер от кори, - Супрун (27 новостей)

«Супрун уточнила, была ли у него прививка»

В четверг, 18 января, в Украине от кори умер ребенок. Он стал восьмой жертвой болезни в стране. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает Украинская правда.

"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори ", - сообщила Супрун.

Обновлено в 12:14 «Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях – Кировоградская, Ривненская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, и Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов», - заявила Супрун.

Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори, - Минздрав
Украина закупила миллион доз бельгийской вакцины против кори, - Минздрав

Обновлено в 12:32 "Знаем сейчас о перебоях с наличием вакцин в некоторых областях –; Кировоградская, Ровенская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская и г. Киев. Для них министерство проводит перераспределение имеющихся вакцин из других регионов", - сказала Супрун.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще один невакцинированный ребенок умер от кори, - Супрун»
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 10:18 Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 18 января в Украине от кори погиб еще один ребенок.
Канал 112 Канал 112  ·  19.01.18, 10:28 В Украине от кори умер не вакцинированный ребенок, о чем стало известно 18 января. Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте. Онлайн-трансляцию…
УНН УНН  ·  19.01.18, 10:35 Вчера, 18 января, от кори умер еще один ребенок, который не имел прививки. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Вчера от кори умер еще один…
Обозреватель Обозреватель  ·  19.01.18, 10:39 Супрун уточнила, была ли у него прививка
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.01.18, 10:43 18 января от болезни умер еще один ребенок, который не был вакцинирован.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.01.18, 10:55 За две недели 2018 года в Украине зафиксировано 1285 случаев заболевания на корь
Капитал Капитал  ·  19.01.18, 10:56 Вчера, 18 января, от кори умер еще один ребенок, который не имел прививки. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.…
Униан Униан  ·  19.01.18, 11:03 В течение последних лет охват вакцинацией от кори было ниже 50%.
РБК Украина РБК Украина  ·  19.01.18, 11:03 Следующая партия вакцины от кори должна прибыть в Украину в апреле 2018 года. Об этом сегодня во время часа апитань к правительству в Верховной Раде заявила исполняющий обязанности министра здравоохранения…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.01.18, 11:03 18 января от кори умер еще один ребенок, который не имел прививки. Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. "Вчера стало известно о еще одной…
Канал 112 Канал 112  ·  19.01.18, 11:03 В Украине лишь менее 50% детей в возрасте до года вакцинированы против таких болезней, как полиомиелит, дифтерия, коклюш и столбняк. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 11:05 Корью в Украине с начала года зафиксировано 1,285 тыс. случаев заболевания корью детей и взрослых, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе выступления в Верховной Раде в пятницу.
Канал 112 Канал 112  ·  19.01.18, 11:14 В Украине от кори умер невакцинированный ребенок, о чем стало известно 18 января. Об этом сообщила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте. Онлайн-трансляцию…
MIGnews MIGnews  ·  19.01.18, 11:15 В пятницу, 19 декабря, в связи со вспышкой кори в Украине число заболевших с начала 2018 года приближается к 1,3 тыс.
Униан Униан  ·  19.01.18, 11:17 В случае охвата вакцинацией не менее 95% взрослых и детей, за месяц-полтора вспышки кори могут прекратиться.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  19.01.18, 11:17 Соответствующие заявление она сделала во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По ее словам, в прошлом году было зарегистрировано в Украине 4 782 случая кори. А уже за две недели…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.01.18, 11:29 И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что 18 января в Украине от кори умер еще один ребенок
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 11:35 Уровень охвата вакцинацией детей до года вызывает тревогу, и это касается не только кори, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.В Украине менее 50% детей до года…
Гордон Гордон  ·  19.01.18, 11:50 В Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и Киеве наблюдаются перебои с вакцинами от кори, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.В…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  19.01.18, 11:57 В течение последних лет охват вакцинацией от кори было ниже 50%. В течение 2017 года было зарегистрировано в Украине 4 тыс. 782 случая кори.
Голос.UA Голос.UA  ·  19.01.18, 12:04 В Украине за две недели 2018 года корью заболели 1 285 взрослых и детей. Об этом сообщила врио министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте, передает "112 Украина".…
Апостроф Апостроф  ·  19.01.18, 12:07 В Украине в четверг, 18 января, от кори погиб еще один ребенок.
Главком Главком  ·  19.01.18, 12:14 На сегодняшний день в пяти областях и городе Киев существуют перебои с наличием вакцины от кори. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ходе Часа вопросов…
Голос.UA Голос.UA  ·  19.01.18, 12:32 На данный момент существуют перебои с наличием вакцины от кори в Кировоградской, Ровенской, Житомирской, Одесской, Ивано-Франковской областях и в г. Киев. Об этом сообщила врио министра здравоохранения…
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