Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты (4 новости) «Эта валюта может позволить британцам даже использовать Центробанк страны»

Центральный Банк Великобритании планирует ввести в оборот криптовалюту, привязанную к фунту стерлингов.

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может одобрить создание и введение в оборот национальной криптовалюты. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Возможность создания аналоговой криптовалюты специалисты Банка Англии начали изучать в 2015 году. Собеседники издания сообщили, что электронные деньги должны быть привязаны к национальной валюте Великобритании фунту стерлингов.

Решение о создании национальной криптовалюты будет приниматься в течение 12 месяцев, на основании отчета исследовательской группы. Отмечается, что в случае ввода криптовалюты в оборот, британские подданные смогут отказаться от обычных банков и хранить деньги в цифровой форме. Криптовалюта позволит также осуществлять масштабные транзакции "за наносекунды".

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Криптовалюта виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из них Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Кроме Великобритании над созданием национальной криптовалюты работают центральные банки ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.