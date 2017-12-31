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Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты

Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты (4 новости)

«Эта валюта может позволить британцам даже использовать Центробанк страны»

Центральный Банк Великобритании планирует ввести в оборот криптовалюту, привязанную к фунту стерлингов.

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может одобрить создание и введение в оборот национальной криптовалюты. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Возможность создания аналоговой криптовалюты специалисты Банка Англии начали изучать в 2015 году. Собеседники издания сообщили, что электронные деньги должны быть привязаны к национальной валюте Великобритании фунту стерлингов.

Решение о создании национальной криптовалюты будет приниматься в течение 12 месяцев, на основании отчета исследовательской группы. Отмечается, что в случае ввода криптовалюты в оборот, британские подданные смогут отказаться от обычных банков и хранить деньги в цифровой форме. Криптовалюта позволит также осуществлять масштабные транзакции "за наносекунды".

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Криптовалюта виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из них Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Кроме Великобритании над созданием национальной криптовалюты работают центральные банки ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты»
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