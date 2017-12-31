Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты

Центральный Банк Великобритании планирует ввести в оборот криптовалюту, привязанную к фунту стерлингов.
Центральный Банк Великобритании в 2018 году может одобрить создание и введение в оборот национальной криптовалюты. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.
Возможность создания аналоговой криптовалюты специалисты Банка Англии начали изучать в 2015 году. Собеседники издания сообщили, что электронные деньги должны быть привязаны к национальной валюте Великобритании фунту стерлингов.
Решение о создании национальной криптовалюты будет приниматься в течение 12 месяцев, на основании отчета исследовательской группы. Отмечается, что в случае ввода криптовалюты в оборот, британские подданные смогут отказаться от обычных банков и хранить деньги в цифровой форме. Криптовалюта позволит также осуществлять масштабные транзакции "за наносекунды".
Криптовалюта виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из них Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).
Кроме Великобритании над созданием национальной криптовалюты работают центральные банки ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая.