Еще одного участника Beatles посвятят в сан рыцаря

Предоставление барабанщику The Beatles Ринго Старру рыцарского звания станет признанием вклада группы в развитие музыки, пишет The Sun.Британского музыканта, экс-участника группы The Beatles Ринго Старра посвятят в рыцари.

Издание The Sun пишет, что приглашение в Букингемский дворец Старр получил еще несколько недель назад, а официально о посвящении должны объявить на этой неделе.

Близкий друг семьи 77-летнего музыканта заявил газете, что новость о рыцарстве стала для Старра "громом среди ясного неба". Предоставление барабанщику рыцарского звания станет признанием вклада The Beatles в развитие музыки, добавил собеседник The Sun.

Еще один бывший участник легендарной группы, Пол Маккартни, был посвящен в рыцари в 1997 году.

The Beatles британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы кроме Старра и Маккартни входили Джон Леннон и Джордж Харрисон. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру.

