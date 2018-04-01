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Спорт
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:52
· Футбол · Матч
Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит что мы за мир и, что мы обеспечиваем безопасность? - Порошенко. ФОТОрепортаж

Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит что мы за мир и, что мы обеспечиваем безопасность? - Порошенко. ФОТОрепортаж (4 новости)

«Три мяча в составе киевлян забили игроки, возрастом до 23 лет»

Президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение футбольных матчей в Мариуполе Донецкой области.Проводить футбольные матчи в Мариуполе Донецкой области важно, чтобы показать, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Волноваху 1 апреля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что сегодня проходит матч между футбольным клубом "Мариуполь" и киевским "Динамо."

"Еще одно событие, которое сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?", сказал президент.

В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик
В Украине во время футбольного матча на стадионе умер болельщик

Обновлено в 18:52 Три мяча в составе киевлян забили игроки, возрастом до 23 лет

ФОТО К НОВОСТИ: «Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит что мы за мир и, что мы обеспечиваем безопасность? - Порошенко. ФОТОрепортаж»
Фото Порошенко: «Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи – кто поверит, что мы обеспечиваем безопасность?»
Фото Порошенко: Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность?
Фото Молодая гвардия «Динамо» совершила камбэк в игре с «Мариуполем» (видео)
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 15:19 Порошенко пригласил с собой на сегодняшний футбольный матч команд "Мариуполь" - "Динамо" в Мариуполе двух учеников Волновахской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5 Петра и Арину.
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Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит что мы за мир и, что мы обеспечиваем безопасность? - Порошенко. ФОТОрепортаж

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