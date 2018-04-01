Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи - кто поверит что мы за мир и, что мы обеспечиваем безопасность? - Порошенко. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко выступил за проведение футбольных матчей в Мариуполе Донецкой области.Проводить футбольные матчи в Мариуполе Донецкой области важно, чтобы показать, что Украина может обеспечить безопасность своих граждан. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Волноваху 1 апреля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он напомнил, что сегодня проходит матч между футбольным клубом "Мариуполь" и киевским "Динамо."
"Еще одно событие, которое сегодня будет, — это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не проводить футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?", сказал президент.
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