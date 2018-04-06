Это будет красивенно: что погода подготовила украинцам на Пасху

Погода в Украине в субботу, 7 апреля, будет солнечной и теплой – до +19 градусов тепла.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, украинцы пойдут святить пасочки в очень хорошую солнечную погоду.
"Мудрый антициклон Лео в течение 7-8 апреля блокирует любые дождевые выпады, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий. И поэтому и днем, 7 апреля, ночью 7 апреля на Западе и Севере немного покапает)", – отметила она.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+12 градусов. Днем на Севере и Западе – до +10...+14 градусов, на Юге – до +16...+22 градусов, на Востоке и в Центре – до +12...+16 градусов тепла.
В Киеве ближайшей ночью немного может покапать дождик, днем в субботу – сухо, свежо, +10...+12 градусов, – добавила Диденко.
Прогноз погоды на субботу, 7 апреля, в городах Украины:
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Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +14...+16
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +15...+17
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +11...+13
Сумы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +16...+18
Запорожье – +15...+17
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14