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"Этот Нацотбор запомнят именно из-за этого": Данилко прокомментировал мат в прямом эфире

"Этот Нацотбор запомнят именно из-за этого": Данилко прокомментировал мат в прямом эфире (4 новости)

«Музыкант планировал создать свою партию»

Популярный украинский певец и продюсер Андрей Данилко признался, что получал предложение начать карьеру политика. Однако он отказался.

Создать и зарегистрировать свою политическую партию Данилко предложили сразу после его успешного участия на «Евровидении». Однако перед самим началом регистрации партии артист отказался от такой затеи. Причиной стало то, что, как он сам объясняет, Данилко оказался в политике «не на своей территории».

Также он подчеркнул, что никогда не будет смешивать творчество и политику, а также считает недопустимым, когда политики «проталкивают» свои идеи в искусстве.

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Артист убежден, что большинство артистов, которые далее идут в политику, проникают не в свою сферу деятельности и ни к чему хорошему это не приводит.

«Была Руслана, Таисия Повалий, Злата Огневич. Для чего? Сейчас говорят за Славика Вакарчука. Я не понимаю для чего. Он же обладает такой большой аудиторией. Мне тоже предлагали создать партию, это было после «Евровидения», после политической шумихи с Сердючкой в России, были люди которые хотели финансировать. Но я понимаю, что мы влазим на территорию, которая называется «не смешно» и мы за два часа до регистрации «партии» отказались. Я счастлив безмерно», - признался артист.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Этот Нацотбор запомнят именно из-за этого": Данилко прокомментировал мат в прямом эфире»
Фото "Этот Нацотбор запомнят именно из-за этого": Данилко прокомментировал мат в прямом эфире
Фото "Не наша территория": Данилко рассказал о политической карьере
Фото Андрей Данилко рассказал о политической карьере
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 13:49 Известный певец и продюсер, Народный артист Украины Андрей Данилко прокомментировал скандал на Нацотборе к Евровидению 2018. 
Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 15:59 Музыкант планировал создать свою партию
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  02.04.18, 16:30 По словам Данилко, молодому музыканту было необходимо успокоиться
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