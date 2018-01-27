Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении дезинформации и организации пропагандистской кампании в Европейском Союзе. Об этом сообщает DW.

Обновлено в 23:51 "Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с замысловатой, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - отметил он.

Обновлено в 00:50 Еврокомиссар Джулиан Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации.