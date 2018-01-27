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Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации

Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации (8 новостей)

«Европа должна активнее противодействовать дезинформации»

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвиняет российское правительство в целенаправленном распространении дезинформации и организации пропагандистской кампании в Европейском Союзе. Об этом сообщает DW.

Обновлено в 23:51 "Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с замысловатой, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации", - отметил он.

Обновлено в 00:50 Еврокомиссар Джулиан Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации»
Фото Еврокомиссар Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации
Фото Еврокомиссар обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.01.18, 19:58 По мнению еврокомиссара, Европа должна активнее противодействовать дезинформации.
Главред Главред  ·  27.01.18, 20:47 Европа должна активнее противодействовать дезинформации.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.01.18, 20:58 Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил правительство России в целенаправленном распространении дезинформации в Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt в субботу, 27 января
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 21:21 Еврокомиссар Джулиан Кинг обвинил РФ в целенаправленном распространении дезинформации.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.01.18, 21:41 Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил правительство Российской Федерации в целенаправленном распространении дезинформации в Европе Об этом сообщает Deutsche Welle. Вряд ли есть сомнения…
УНН УНН  ·  27.01.18, 23:51 Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг обвинил правительство России в целенаправленном распространении дезинформации в Европе. Об этом он написал в статье для Die Welt."Вряд ли есть сомнения…
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 00:50 Еврокомиссар Джулиан Кинг обвинил Россию в целенаправленном распространении дезинформации.
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