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Экономика и финансы
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Еврокомиссия пообещала Украине помощь в газовом споре с РФ

Еврокомиссия пообещала Украине помощь в газовом споре с РФ (3 новости)

«Глава директората по вопросам энергетики ЕК раскрыл подробности»

Европейская комиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

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Европейская правда Европейская правда  ·  06.04.18, 13:37 Европейская комиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по транзиту газа.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 14:07 Глава директората по вопросам энергетики ЕК раскрыл подробности
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