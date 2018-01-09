Евросоюз расширил санкции против КНДР

Решение о расширении санкций принято в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН от 22 декабря 2017 года.

Обновлено в 06:00 Ограничительные меры ввели против министерства народных вооруженных сил КНДР и 16 физических лиц. Им запретят въезд в ЕС, а их активы в финучреждениях объединения заморозят.

Обновлено в 09:09 После этого решения общее количество лиц, в отношении которых применяют ограничительные меры, составляет 79 человек и 54 субъекта, согласно резолюции ООН. Кроме того, 41 человек и 10 учреждений ЕС определяет самостоятельно.