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Телеграф Телеграф · · Обновлено в 09:09
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Евросоюз расширил санкции против КНДР

Евросоюз расширил санкции против КНДР (5 новостей)

«Европейский союз принял решение расширить санкций против Северной Кореи»

Решение о расширении санкций принято в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН от 22 декабря 2017 года.

Обновлено в 06:00 Ограничительные меры ввели против министерства народных вооруженных сил КНДР и 16 физических лиц. Им запретят въезд в ЕС, а их активы в финучреждениях объединения заморозят.

Обновлено в 09:09 После этого решения общее количество лиц, в отношении которых применяют ограничительные меры, составляет 79 человек и 54 субъекта, согласно резолюции ООН. Кроме того, 41 человек и 10 учреждений ЕС определяет самостоятельно.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.18, 01:45 В целом после решения Совета ЕС 79 граждан КНДР и 54 субъекта находятся под санкциями.
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 03:26 Европейский союз принял решение расширить санкций против Северной Кореи
ИС ИС  ·  09.01.18, 06:00 Европейский союз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН от 22 декабря 2017 года. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Совета ЕС. Ограничительные…
ForUm ForUm  ·  09.01.18, 09:09 Совет Европейского Союза добавил к санкционному списку 16 человек и одну организацию – Министерство народных вооруженных сил КНДР, в отношении которых применяют замораживание активов и ограничения…
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