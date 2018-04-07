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Евтушенко: «С трудом верю, что «Вересу» удастся раздобыть очки в матче с «Шахтером»

Евтушенко: «С трудом верю, что «Вересу» удастся раздобыть очки в матче с «Шахтером» (4 новости и 1 видео)

«Киевляне продолжают погоню за Шахтером»

Сергей Борзенко считает, что главная проблема ровенчан – это реализация

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 09:50 Киевляне продолжают погоню за "Шахтером".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  07.04.18, 13:35 Дончане сыграют во Львове.
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Евтушенко: «С трудом верю, что «Вересу» удастся раздобыть очки в матче с «Шахтером»

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