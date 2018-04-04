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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:33
· Facebook · Социальная сеть · Директор
Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей

Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей (5 новостей)

«Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей»

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 23:18 Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно…

Обновлено в 23:33 Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей»
Фото 87 миллионов. В Facebook обновили количество людей, ставших жертвами утечки данных
Фото Facebook признал утечку данных 87 млн человек
Фото В Facebook сообщили, что Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов пользователей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 22:29 В Facebook заявили, что скандал вокруг утечки данных задел как минимум 87 миллионов пользователей соцсети, хотя ранее говорили о 50 миллионах.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 22:43 В соцсети Facebook обновили количество людей, которые стали жертвами несанкционированного сбора персональных данных консалтинговой компанией Cambridge Analytica.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 22:56 Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook
Униан Униан  ·  04.04.18, 23:33 Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.
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