Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей (5 новостей) «Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей»

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 23:18 Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно…

Обновлено в 23:33 Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.