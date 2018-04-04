Facebook признал, что утечка данных коснулась 87 миллионов пользователей

Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге компании. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Обновлено в 23:18 Компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей социальной сети Facebook, а не 50 миллионов, как сообщалось ранее. Об этом заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Мы полагаем, личные данные до 87 миллионов человек с Facebook, преимущественно…
Обновлено в 23:33 Ранее сообщалось, что утечка данных затронула 50 миллионов пользователей.