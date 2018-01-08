  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру
Общество
Terrikon Terrikon ·
· Март
Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру

Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру (4 новости)

«Соперник британца заработает 7 миллионов фунтов»

Представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера отправился в Великобританию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру»
Фото Команды Паркера и Джошуа договариваются о бое
Фото Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру
Фото Джошуа получит 15 миллионов фунтов за бой с Паркером
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  08.01.18, 16:17 По предварительной информации, поединок может пройти 31 марта в Кардиффе
Politeka Politeka  ·  08.01.18, 17:55 Телеканал Sky Sports потребовал от зрителя 85 тысяч фунтов стерлингов за прямую трансляцию в Facebook боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, который прошел 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне…
Sport.ua Sport.ua  ·  08.01.18, 19:33 Соперник британца заработает 7 миллионов фунтов
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру

Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру
С начала оккупации в армию РФ призвали около 10 тысяч крымчан, - правозащитники

С начала оккупации в армию РФ призвали около 10 тысяч крымчан, - правозащитники
В детской больницы Запорожья произошло задымление

В детской больницы Запорожья произошло задымление
Названы имена ведущих &amp;quot;Евровидения 2018&amp;quot; (Видео)

Названы имена ведущих "Евровидения 2018" (Видео)
Внезапно скончался экс-супруг Тимошенко

Внезапно скончался экс-супруг Тимошенко
Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы полиции

Люди никак не поддерживают расследование относительно Ноздровской, - заместитель главы…
В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа

В Нью-Йорке загорелась крыша небоскреба Трампа
В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО

В порт Одессы зашел первый в 2018 году корабль НАТО
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На одном из заводов Польши работников-украинцев обязали носить сине-желтую униформу

На одном из заводов Польши работников-украинцев обязали носить сине-желтую униформу
Ващиковский: ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев

Ващиковский: ЕС не ценит вклад Польши касательно украинских беженцев
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской

СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской
Other. Natus Vincere выиграли Paladins World Championship 2018 (фото)

Other. Natus Vincere выиграли Paladins World Championship 2018 (фото)
Тайсон Фьюри пообещал возобновить карьеру в апреле

Тайсон Фьюри пообещал возобновить карьеру в апреле
Ващук рассказал о первом знакомстве с алкоголем

Ващук рассказал о первом знакомстве с алкоголем
Стало известно, когда в Египте состоятся президентские выборы

Стало известно, когда в Египте состоятся президентские выборы
Адвокат семьи Ноздровской заявил, что правоохранители задержали &amp;quot;не того&amp;quot;

Адвокат семьи Ноздровской заявил, что правоохранители задержали "не того"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.