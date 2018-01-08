Фанат Кличко получит штраф за любовь к кумиру

Politeka · 08.01.18, 17:55

Телеканал Sky Sports потребовал от зрителя 85 тысяч фунтов стерлингов за прямую трансляцию в Facebook боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, который прошел 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне…