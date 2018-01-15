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Фанаты "Гарри Поттера" выпустили фильм о Волдеморте: опубликовано видео

Фанаты "Гарри Поттера" выпустили фильм о Волдеморте: опубликовано видео (3 новости и 1 видео)

«В сети появился фильм Волдеморт: Корни наследника по вселенной Гарри Поттера, в котором рассказывается о жизни волшебника Тома Риддла после…»

Студия Tryangle сняла 50-минутный спин-офф о главном злодее серии книг о Гарри Поттере Волдеморте.

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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.01.18, 11:57 В сети появился фильм "Волдеморт: Корни наследника" по вселенной "Гарри Поттера", в котором рассказывается о жизни волшебника Тома Риддла после выпуска из Хогвартса...
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