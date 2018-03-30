  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР"
Спорт
Униан Униан · · Обновлено в 21:35
· ФФУ · УЕФА
Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР"

Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР" (11 новостей)

«Официальные обращения направлены в УЕФА и FARE»

Ранее ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Шахтер», который состоялся в Риме.

Обновлено в 20:15 Федерация футбола Украины просит европейские футбольные институты запретить демонстрацию символики поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР" на футбольных матчах.

Обновлено в 21:35 Ранее, 16 марта, ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018.

ФОТО К НОВОСТИ: «Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР"»
Фото Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР"
Фото ФФУ обратилась в УЕФА и FARE с просьбой запретить символику так называемых «ДНР» и «ЛНР»
Фото Федерация футбола Украины попросила запретить символику "ДНР" и "ЛНР" на международном уровне
Фото УЕФА должен запретить в Европе символику "Л/ДНР" - ФФУ
Фото Федерация футбола Украины требует от УЕФА и FARE запретить символику "ДНР" и "ЛНР"
Фото Федерация футбола Украины просит УЕФА и FARE добавить символику террористических "ЛДНР" в перечень запрещенных
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 16:31 Федерация футбола Украины (ФФУ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФАРЕ (организация Футбол против расизма в Европе, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском…
ТСН ТСН  ·  30.03.18, 17:15 Официальные обращения направлены в УЕФА и FARE.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.03.18, 17:45 Организация рассмотрит дело в ближайшее время.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  30.03.18, 18:21 Федерация футбола Украины убеждена, что флагам несуществующих государств не место на трибунах
АТН АТН  ·  30.03.18, 19:16 Федерация футбола Украины направила обращение в FARE (сеть, которая борется против расизма и ксенофобии) c просьбой добавить в перечен
Украинская правда Украинская правда  ·  30.03.18, 19:20 Федерация футбола Украины направила обращение к FARE, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе, с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации…
Гордон Гордон  ·  30.03.18, 19:59 Федерация футбола Украины просит открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики террористической организации "ДНР" во время матча "Рома" – "Шахтер", который состоялся в…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.03.18, 20:15 Федерация футбола Украины просит европейские футбольные институты запретить демонстрацию символики поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР" на футбольных матчах.
ForUm ForUm  ·  30.03.18, 21:35 Федерация футбола Украины обратилась к FARE и УЕФА с просьбой запретить символику «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.«29 марта Федерация футбола Украины направила…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом

Дмитрий Чигринский продлил контракт с АЕКом
Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику &quot;ЛДНР&quot;

Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с…
Поезд Мариуполь — Киев отправится позже из-за матча Мариуполь — Динамо

Поезд Мариуполь — Киев отправится позже из-за матча Мариуполь —…
Следующим соперником Джошуа может стать Поветкин

Следующим соперником Джошуа может стать Поветкин
Следующие матчи сборная Украины может провести против Албании и Марокко

Следующие матчи сборная Украины может провести против Албании и Марокко
Зинченко могут отдать в аренду на следующий сезон

Зинченко могут отдать в аренду на следующий сезон
Сборная Украины по футболу в мае сыграет против африканской команды – СМИ

Сборная Украины по футболу в мае сыграет против африканской команды…
Где и когда смотреть бой Александр Поветкин — Дэвид Прайс

Где и когда смотреть бой Александр Поветкин — Дэвид Прайс
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Туристам ограничили вход во всемирно известную достопримечательность

Туристам ограничили вход во всемирно известную достопримечательность
Регина Тодоренко анонсировала новый клип

Регина Тодоренко анонсировала новый клип
НБУ оштрафовал несколько украинских банков

НБУ оштрафовал несколько украинских банков
Евгений ЗИНЧЕНКО: Разница в менталитете у европейских игроков огромная

Евгений ЗИНЧЕНКО: Разница в менталитете у европейских игроков огромная
Украинский гонщик занял 4 место в пятидневном марафоне в пустыне

Украинский гонщик занял 4 место в пятидневном марафоне в пустыне
Северный поток-2: враждебность России ударит не только по Украине

Северный поток-2: враждебность России ударит не только по Украине
Папа Франциск помыл ноги заключенным в итальянской тюрьме

Папа Франциск помыл ноги заключенным в итальянской тюрьме
Росія висилає українських дипломатів з Москви та Ростова

Росія висилає українських дипломатів з Москви та Ростова
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.