Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР" (11 новостей) «Официальные обращения направлены в УЕФА и FARE»

Ранее ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» — «Шахтер», который состоялся в Риме.

Обновлено в 20:15 Федерация футбола Украины просит европейские футбольные институты запретить демонстрацию символики поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР" на футбольных матчах.

Обновлено в 21:35 Ранее, 16 марта, ФФУ обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики так называемой «ДНР» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» - «Шахтер», который состоялся в Риме 13 марта 2018.