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Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open

Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open (4 новости)

«В полуфинале Роже встретится с представителем Южной Кореи »

На Открытом чемпионате Австралии стали известны имена всех полуфиналистов

ФОТО К НОВОСТИ: «Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open»
Фото Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open
Фото Australian Open. Федерер восьмой раз в карьере сыграет в полуфинале
Фото Федерер обыграл Бердыха и продолжает защищать титул Australian Open
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 13:01 Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер одержал уверенную победу над Томашем Бердыхом в 1/4 финала.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  24.01.18, 13:12 Швейцарец за три сета одержал победу над Томашем Бердыхом из Чехии
ТСН ТСН  ·  24.01.18, 13:29 В полуфинале Роже встретится с представителем Южной Кореи .
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Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open

Федерер в 14-й раз пробился в полуфинал Australian Open
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