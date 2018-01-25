Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото) (6 новостей и 1 видео) «Полнометражный художественный фильм поучаствует во втором по важности конкурсе кинофестиваля. (фото)»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля. Фильм снят в украинско-польско-македонской копродукции. "В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", - говорится в синопсисе фильма.

Обновлено в 17:23 Картина была создана совместно кинематографистами Украины, Польши и Македонии при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Обновлено в 19:18 Фильм "Когда падают деревья" стал дебютом для режиссера Марыси Никитюк. Он вошел в конкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля.