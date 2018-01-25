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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 19:18
· Фильм · Пресс-служба
Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото)

Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото) (6 новостей и 1 видео)

«Полнометражный художественный фильм поучаствует во втором по важности конкурсе кинофестиваля. (фото)»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля. Фильм снят в украинско-польско-македонской копродукции. "В украинской провинции разворачивается история пятилетней бунтарки Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и ее возлюбленного, молодого бандита Шрама", - говорится в синопсисе фильма.

Обновлено в 17:23 Картина была создана совместно кинематографистами Украины, Польши и Македонии при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Обновлено в 19:18 Фильм "Когда падают деревья" стал дебютом для режиссера Марыси Никитюк. Он вошел в конкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото)»
Фото Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото)
Фото Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото)
Фото Украинский фильм покажут в рамках Берлинале
Фото Фильм украинского режиссера вошел в программу Berlinale
Фото Дебютный фильм украинского режиссера покажут на Берлинале
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Главред Главред  ·  25.01.18, 16:52 Полнометражный художественный фильм поучаствует во втором по важности конкурсе кинофестиваля. (фото)
Главред Главред  ·  25.01.18, 16:52 Полнометражный художественный фильм поучаствует во втором по важности конкурсе кинофестиваля. (фото)
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.01.18, 17:12 Украинский фильм "Когда падают деревья", который стал дебютным для режиссера Марыси Никитюк", покажут на кинофестивале Берлинале. Лента была отобрана в конкурсную программу Панорама Международного Берлинского…
Гордон Гордон  ·  25.01.18, 17:23 Фильм "Когда падают деревья" стал дебютом для режиссера Марыси Никитюк. Он вошел в конкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля.Дебютный фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Когда…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.01.18, 19:18 Фильм "Когда падают деревья" стал дебютом для режиссера Марыси Никитюк. Он вошел в конкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля.
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Фильм украинского режиссера покажут на &quot;Берлинале&quot; (фото)

Фильм украинского режиссера покажут на "Берлинале" (фото)
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