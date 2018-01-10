Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ

Финляндия объявила об увеличении количества пограничников на участке границы с Россией.
Усиление штата пограничников на российской границе связано как с растущим потоком туристов из России, так и с международной ситуацией, сообщает Yle.
Ранее в отдельных регионах количество пограничников снизилась вдвое. Сотрудников пограничной службы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников.
Также в прошлом году The Wall Street Journal сообщила о системе бункеров и тоннелей под Хельсинки протяженностью в 200 километров.