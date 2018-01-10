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Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ (4 новости) «Финляндия после нескольких лет сокращения сотрудников на восточной границе снова наращивает их штат»

Финляндия объявила об увеличении количества пограничников на участке границы с Россией.

Усиление штата пограничников на российской границе связано как с растущим потоком туристов из России, так и с международной ситуацией, сообщает Yle.

Ранее в отдельных регионах количество пограничников снизилась вдвое. Сотрудников пограничной службы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников.

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Также в прошлом году The Wall Street Journal сообщила о системе бункеров и тоннелей под Хельсинки протяженностью в 200 километров.