Фонд госимущества Украины в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

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Макрон: Мы настроены продолжать минский процесс и поддерживаем идею продолжения переговоров в нормандском формате
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