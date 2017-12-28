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Фонд госимущества Украины в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

Фонд госимущества Украины в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20% (3 новости)

«Приватизация в 2017 году принесла в госбюджет в пять раз меньше ожидаемого»

Поступления от приватизации государственного в 2017 году составили 3,3 млрд грн, или только 19,7% от первоначального плана.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фонд госимущества Украины в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%»
Фото Фонд госимущества Украины в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%
Фото Украина выполнила план приватизации только на 19%
Фото В Украине план приватизации выполнен лишь на 20%
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.17, 17:10 Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации государственного имущества в 2017 году составили 3,376 млрд грн, что составляет 19,7% первоначального плана, но в 17,9 раза превышает показатель…
Телеграф Телеграф  ·  28.12.17, 20:50 Приватизация в 2017 году принесла в госбюджет в пять раз меньше ожидаемого.
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