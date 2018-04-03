Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая (4 новости) «1 мая в Киеве на Майдане Незалежности начнут работать фонтаны»

С первого мая на Майдане Независимости в Киеве начнут работать фонтаны. Сейчас идут работы по их расконсервации. Об этом сообщили пресс-служба КГГА.

"Специализированное водохозяйственное предприятие Киевводфонд уже начало подготовительные работы, сейчас идет процесс расконсервации фонтана Большой и шести малых на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования", – говорится в сообщении.

На всех фонтанах проведут подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установят внешнее оборудование, на светло-музыкальных фонтанах обновят и увеличат музыкальный репертуар, в результате чего жители и гости столицы услышат любимые хиты, как в самом сердце столицы, так и на набережной в акватории Русановского канала.

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Отмечается, что фонтаны будут работать до 30 сентября, а светло-музыкальное сопровождение – ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.