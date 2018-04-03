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Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая

Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая (4 новости)

«1 мая в Киеве на Майдане Незалежности начнут работать фонтаны»

С первого мая на Майдане Независимости в Киеве начнут работать фонтаны. Сейчас идут работы по их расконсервации. Об этом сообщили пресс-служба КГГА.

"Специализированное водохозяйственное предприятие Киевводфонд уже начало подготовительные работы, сейчас идет процесс расконсервации фонтана Большой и шести малых на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования", – говорится в сообщении.

На всех фонтанах проведут подготовку чаш, санацию резервуаров чистой воды, установят внешнее оборудование, на светло-музыкальных фонтанах обновят и увеличат музыкальный репертуар, в результате чего жители и гости столицы услышат любимые хиты, как в самом сердце столицы, так и на набережной в акватории Русановского канала.

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Отмечается, что фонтаны будут работать до 30 сентября, а светло-музыкальное сопровождение – ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая»
Фото С первого мая на Майдане Независимости в Киеве заработают фонтаны
Фото Фонтаны на Майдане в Киеве заработают уже в начале мая
Фото В мэрии Киева анонсировали запуск фонтанов на Майдане Незалежности
Фото Фонтаны в центре Киева запустят с начала мая
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 06:10 Столичные фонтаны на Майдане Независимости начнут работать с первого мая, сейчас продолжается процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "малых", сообщили пресс-служба Киевской горгосадминистрации…
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 08:08 С первого мая на Майдане Независимости в Киеве заработают фонтаны.
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 08:52 1 мая в Киеве на Майдане Незалежности начнут работать фонтаны.
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