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Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит помощи в поиске преступников (7 новостей и 1 видео) «Правоохранители просят обращаться в полицию с любой информацией о месте пребывания подозреваемого»

Полиция в пятницу, 30 марта, обнародовала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана, которое произошло возле ресторана в Харькове. Ролик опубликован на канале YouTube.

На кадрах показано место преступления. На снегу видно следы, вероятно, убийцы.

Также на земле лежит оружие - автомат преступники бросили на месте преступления.

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