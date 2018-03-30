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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:26
· Видео · Кавказец · Март · Азербайджан
Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит помощи в поиске преступников

Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит помощи в поиске преступников (7 новостей и 1 видео)

«Правоохранители просят обращаться в полицию с любой информацией о месте пребывания подозреваемого»

Полиция в пятницу, 30 марта, обнародовала видео, снятое на месте убийства гражданина Азербайджана, которое произошло возле ресторана в Харькове. Ролик опубликован на канале YouTube.

На кадрах показано место преступления. На снегу видно следы, вероятно, убийцы.

Также на земле лежит оружие - автомат преступники бросили на месте преступления.

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Обновлено в 21:44 В четверг вечером, 29 марта, в Харькове из автомата расстреляли двоих мужчин, один из них впоследствии скончался Как удалось выяснить правоохранительным органам, один из подозреваемых – мужчина ростом около 170 см, худощавого телосложения, большие глаза, темные густые брови, с бородой.…

Обновлено в 22:26

ФОТО К НОВОСТИ: «Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит помощи в поиске преступников»
Фото Опубликовано видео с места расстрела кавказцев в Харькове
Фото Обнародован фоторобот причастного к стрельбе в Харькове
Фото Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит помощи в поиске преступников
Фото Полиция опубликовала фоторобот мужчины, который расстрелял людей в Харькове
Фото Смертельная перестрелка в Харькове: в полиции составили фоторобот стрелка
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Медиапорт Медиапорт  ·  30.03.18, 20:08 В полиции составили фоторобот человека, вероятно причастного к нападению на проспекте Льва Ландау поздно вечером 29 марта. 
АТН АТН  ·  30.03.18, 20:09 Слободским отделом полиции устанавливается личность мужчины, причастного к расстрелу группы людей на парковке ресторана на проспекте Льва Ландау, в
ТСН ТСН  ·  30.03.18, 20:13 Правоохранители просят обращаться в полицию с любой информацией о месте пребывания подозреваемого.
Апостроф Апостроф  ·  30.03.18, 20:59 Сотрудники правоохранительных органов обнародовали фоторобот преступника, устроившего стрельбу у одного из ресторанов в Харькове, в результате которой погиб иностранец.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  30.03.18, 21:44 В четверг вечером, 29 марта, в Харькове из автомата расстреляли двоих мужчин, один из них впоследствии скончался Как удалось выяснить правоохранительным органам, один из подозреваемых – мужчина ростом…
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