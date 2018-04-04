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Франция продлит пограничный контроль в Шенгене на шесть месяцев

Франция продлит пограничный контроль в Шенгене на шесть месяцев (3 новости)

«Франция продлит срок действия пограничных проверок с соседними странами в Шенгенской зоне до конца октября из-за постоянной угрозы терроризма»

Франция продлит срок действия пограничных проверок с соседними странами в Шенгенской зоне до конца октября из-за постоянной угрозы терроризма. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает Le Figaro. "На этой неделе мы получили уведомление от Франции", - сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли Франция продолжить контроль еще на шесть месяцев. Срок текущих пограничных проверок во Франции завершается 30 апреля. В отличие от временного контроля, который вводится по миграционным причин, внедрение контроля по вопросам безопасности не требует формального разрешения от Еврокомиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 15:49 Франция продлит срок действия пограничных проверок с соседними странами в Шенгенской зоне до конца октября из-за постоянной угрозы терроризма.
Depo.ua Depo.ua  ·  04.04.18, 16:39 Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии во время брифинга в Брюсселе, передает Depo.ua со ссылкой на Le Figaro . "На этой неделе мы получили сообщение от Франции", – сказала она, отвечая на вопрос,…
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