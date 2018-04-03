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  4. ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала украинца-"шпиона"
Украина
Апостроф Апостроф · · Обновлено в 12:33
· Аннексированный Крым · Силовики · Российская Федерация
ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала украинца-&quot;шпиона&quot;

ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала украинца-"шпиона" (4 новости)

«Также силовики задержали троих россиян»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Обновлено в 12:33 "Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе (оккупирован Российской Федерацией, - ред.) и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - сообщили в ФСБ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 10:17 Трое россиян и украинец якобы хотели передать секретные военные карты иностранцам.
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 11:01 Также силовики задержали троих россиян.
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 12:33 ФСБ России задержала гражданина Украины якобы за попытку передачи спецслужбам другой страны секретных документов российского Генштаба - копий топографических военных карт, передают "РИА Новости" со ссылкой…
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