ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала украинца-&quot;шпиона&quot;

Сегодня в 12:30

ФСБ провела обыски в оккупированном Крыму и двух городах РФ и задержала украинца-"шпиона" (4 новости) «Также силовики задержали троих россиян»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали трех граждан России и одного украинца якобы за попытку передать иностранцам секретные военные карты.

Обновлено в 12:33 "Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе (оккупирован Российской Федерацией, - ред.) и Омске проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", - сообщили в ФСБ.