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ФСБ задержала украинца, который якобы осквернил флаг России

ФСБ задержала украинца, который якобы осквернил флаг России (3 новости)

«Ему угрожает лишение свободы на срок до одного года»

Мужчину якобы с середины октября 2017 года разыскивали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 13:29 ФСБ России заявила о задержании в Крыму гражданина Украины, который якобы опорочил флаг и герб России
Главред Главред  ·  18.01.18, 13:31 Ему угрожает лишение свободы на срок до одного года.
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