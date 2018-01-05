Футбол: ПСЖ предлагает Роналду контракт на 300 млн евро

Канал 112 · 05.01.18, 12:14

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиано Роналду снова попал в сферу интересов ПСЖ. Как сообщает El Confidencial, парижане уже вышли на представителей португальца и предложили Роналду…