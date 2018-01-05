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Футбол: ПСЖ предлагает Роналду контракт на 300 млн евро

Футбол: ПСЖ предлагает Роналду контракт на 300 млн евро (4 новости)

«ПСЖ предложил Криштиану Роналду € 60 млн в год»

Катарские владельцы "ПСЖ", по информации испанских СМИ, готовят мегатрансфер.

ФОТО К НОВОСТИ: «Футбол: ПСЖ предлагает Роналду контракт на 300 млн евро»
Фото Футбол: ПСЖ предлагает Роналду контракт на 300 млн евро
Фото ПСЖ предлагает Роналду головокружительную зарплату
Фото ПСЖ предложил Роналду контракт на 300 миллионов евро - El Confidencial
Фото "ПСЖ" предложил Роналду 300 миллионов евро за 5 лет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.01.18, 12:14 Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиано Роналду снова попал в сферу интересов ПСЖ. Как сообщает El Confidencial, парижане уже вышли на представителей португальца и предложили Роналду…
Телеграф Телеграф  ·  05.01.18, 12:37 ПСЖ предложил Криштиану Роналду € 60 млн в год.
ТСН ТСН  ·  05.01.18, 15:15 Эту сумму португалец заработает за 5 лет в клубе.
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