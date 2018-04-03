Футбол: Украина сыграет 30 мая с Марокко

Канал 112 · 03.04.18, 10:17

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Марокко. Об этом пишет "Команда №1". Предполагаемая дата проведения спарринга - 30 мая. Местом проведения поединка станет Швейцария. А уже 2 июня…