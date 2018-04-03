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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT · · Обновлено в 11:57
· Швейцария · Сборная Украины · Марокко
Футбол: Украина сыграет 30 мая с Марокко

Футбол: Украина сыграет 30 мая с Марокко (4 новости)

«Поединок пройдет в Швейцарии»

Товарищеский матч состоится 30-го мая

Обновлено в 11:57 Поединок пройдет в Швейцарии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Футбол: Украина сыграет 30 мая с Марокко»
Фото Сборная Украины сыграет с Марокко в Швейцарии
Фото Футбол: Украина сыграет 30 мая с Марокко
Фото Сборная Украины сыграет за границей товарищеский матч с Марокко - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 10:17 Сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Марокко. Об этом пишет "Команда №1". Предполагаемая дата проведения спарринга - 30 мая. Местом проведения поединка станет Швейцария. А уже 2 июня…
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 10:56 Матч состоится в Швейцарии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 11:57 Поединок пройдет в Швейцарии.
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