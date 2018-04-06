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Футболист &quot;Ливерпуля&quot; признан игроком недели в ЛЧ

Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ (6 новостей)

«И опередил Криштиану Роналду»

Гол+пас египтянина в матче с «Манчестер Сити» были оценен по достоинству

ФОТО К НОВОСТИ: «Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ»
Фото Салах – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Фото Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ
Фото Салах — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Фото Форварда "Ливерпуля" назвали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Фото Невероятный Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 14:34 Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  06.04.18, 15:25 Нападающий «Ливерпуля» обогнал Роналду
Terrikon Terrikon  ·  06.04.18, 15:42 В голосовании египтянин набрал 57 процентов голосов.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 16:23 И опередил Криштиану Роналду.
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