  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Габриэль выступает за улучшение отношений РФ и США на фоне северокорейской ядерной угрозы
Мир
Гордон Гордон ·
· США · Россия
Габриэль выступает за улучшение отношений РФ и США на фоне северокорейской ядерной угрозы

Габриэль выступает за улучшение отношений РФ и США на фоне северокорейской ядерной угрозы (4 новости)

«По мнению главы МИД Германии, только Россия и Китай могут предотвратить распространение ядерного оружия»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль уверен, что только США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия КНДР.Европейским политикам нужно стремиться к улучшению отношений между Россией и США на фоне северокорейской проблемы. Об этом в комментарии Berliner Morgenpost сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Гибриэль уверен, что только США и Россия при поддержке Китая могут предотвратить распространение ядерного оружия КНДР. Он заявил, что КНДР может воспользоваться плохим состоянием американско-российских отношений.

Глава МИД ФРГ добавил, что считает неприемлемым военное решение проблемы Северной Кореи.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

В США мужчина убил двух своих коллег и застрелился сам
В США мужчина убил двух своих коллег и застрелился сам

29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.

22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР. Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  31.12.17, 10:54 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений - в интересах Европы.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 11:13 Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал к улучшению отношений между США и Россией, отметив, что налаживание отношений - в интересах Европы.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.12.17, 13:33 По мнению главы МИД Германии, только Россия и Китай могут предотвратить распространение ядерного оружия.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Новая Зеландия первой встретила Новый год

Новая Зеландия первой встретила Новый год
В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин

В Москве от рака умер известный актер Александр Шаврин
Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек
Габриэль выступает за улучшение отношений РФ и США на фоне северокорейской ядерной угрозы

Габриэль выступает за улучшение отношений РФ и США на фоне…
В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год

В Стамбуле задержали 20 человек по подозрению в подготовке терактов…
Ниагарский водопад замерз: фото природного явления впечатлило людей со всего мира

Ниагарский водопад замерз: фото природного явления впечатлило людей со всего…
Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты

Еще одна страна задумалась над созданием собственной криптовалюты
Недалеко от Афин произошло землетрясение

Недалеко от Афин произошло землетрясение
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иванов и Мотричко завоевали по два золота на чемпионате Украины по шашкам-100

Иванов и Мотричко завоевали по два золота на чемпионате Украины…
В США женщине пришел счет за свет на $280 миллиардов

В США женщине пришел счет за свет на $280 миллиардов
Дуров заявив, що влада Ірану заблокувала Telegram

Дуров заявив, що влада Ірану заблокувала Telegram
Новорічна ніч: Яка програма очікує киян та гостей міста на Софійській площі

Новорічна ніч: Яка програма очікує киян та гостей міста на…
Василь КАРЛЕНКО: «Серед юніорок є прототипи сестер Семеренко»

Василь КАРЛЕНКО: «Серед юніорок є прототипи сестер Семеренко»
Общественный транспорт Киева сегодня продлит работу на три часа

Общественный транспорт Киева сегодня продлит работу на три часа
2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации - эксперты

2017 год стал самым безопасным за всю историю авиации -…
Часть Ниагарского водопада превратилась в замерзший, сверкающий рай, фото (фото)

Часть Ниагарского водопада превратилась в замерзший, сверкающий рай, фото (фото)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.