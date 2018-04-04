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Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком

Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком (4 новости и 1 видео)

«Россиянин побоксировал с тенью»

Российский чемпион мира провел бой с тенью.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком»
Фото Как Гассиев готовится к бою с Усиком
Фото Гассиев показал, как он готовится к бою с Усиком (видео)
Фото Уклоны и короткие удары: Гассиев показал, как готовится к финалу WBSS с Усиком
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  04.04.18, 15:36 Россиянин побоксировал с тенью
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 16:18 Российский чемпион мира провел "бой с тенью".
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 18:25 На кону будут стоять сразу пять титулов.
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