Газпром блокирует виртуальный реверс газа в Украину – польская PGNіG

Польша готова поставлять газ в Украину с использованием механизма виртуального реверса, однако это постоянно блокирует российская компания ”Газпром”.

Об этом заявил заместитель председателя правления польской нефтегазовой компании PGNіG по торговым вопросам Мацей Возняк. ”Мы можем и в дальнейшем поддерживать украинскую политику энергетической диверсификации благодаря увеличению экспорта природного газа на этот рынок. К сожалению, должны ждать увеличения физической пропускной способности польско-украинского интерконнектора. Нынешнюю трансграничную пропускную способность можно было бы в любой момент использовать для дополнительных услуг, таких как виртуальный реверс. Однако такой вариант все время блокирует Газпром: так же как это делается с украинско-словацким интерконнектором – из-за отказ доступа к кодам поставщиков (shipper codes)”, – заявил Возняк. По информации PGNіG, на протяжении полутора лет – с августа 2016 по декабрь 2017 года, компания поставила в Украину в общей сложности более 1 млрд куб. м газа. При этом в прошлом году поставки польского газа выросли вдвое – до более 700 млн куб. м. Как подчеркнул Возняк, Польша удовлетворена этим результатом и готова в дальнейшем увеличивать поставки газа в Украину. ”Наши поставки привлекательные (для Украины), учитывая конкурентное торговое предложение, а также безопасность и стабильность, что имеет огромное значение для Украины”, – подчеркнул заместитель председателя правления PGNіG. Как напоминают в польской компании, в прошлом году в октябре подписано рамочное соглашение с Укртрансгазом о хранении газа в украинских газохранилищах и его транспортировке в украинской ГТС, что ”открывает перед PGNіG новые торговые возможности”. Согласно данным компании Argus, в третьем квартале 2017 года компания PGNіG была девятым по величине экспортером газа на украинский рынок.