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"Газпром" подготовил $ 4,7 млрд для выплат Украине

"Газпром" подготовил $ 4,7 млрд для выплат Украине (3 новости)

«Согласно отчетности российского монополиста, его прибыль в 2017 году упала в четыре раза по сравнению с 2016-м»

Это следует из опубликованного в понедельник, 2 апреля, бухгалтерского баланса компании. Как сообщают российские СМИ, в документе, в частности, указано, что в балансе по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиардов рублей, или 4,74 миллиардом долларов по курсу на конец года. Эта цифра почти полностью соответствует решению арбитров.

Таким образом, решение Стокгольмского арбитража очень сильно повлияло на отчетность Газпрома за 2017 год по российским стандартам, приведя к сокращению чистой прибыли до символических ста миллиардов рублей. В 2016 году прибыль головной компании была 411 миллиардов рублей.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 22:05 Согласно отчетности российского монополиста, его прибыль в 2017 году упала в четыре раза по сравнению с 2016-м.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 22:20 Вопреки сообщениям о сумме решений по двум арбитражам с украинским "Нафтогазом" в размере $ 2,56 млрд "Газпром" создал резерв на полную сумму
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