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Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ

Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ (5 новостей)

«Деньги полагаются украинской компании по решению Стокгольмского арбитража»

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между украинской и российской компаниями 28 февраля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ»
Фото Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ
Фото "Газпром" зарезервировал почти $5 миллиардов для выплаты штрафа "Нафтогазу"
Фото Газпром зарезервировал все $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с Нафтогазом
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Факты Факты  ·  03.04.18, 06:31 Деньги полагаются украинской компании по решению Стокгольмского арбитража
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 08:29 Газпром предусмотрел в отчетности резерв на выплату полной суммы штрафа по спору с Нафтотгазом Украины.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 09:08 ПАО "Газпром" создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.
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Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ

Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ
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