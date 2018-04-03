Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между украинской и российской компаниями 28 февраля.
Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ
Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
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Курс доллара на межбанке 2 апреля понизился до 26,19 гривен/доллар
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