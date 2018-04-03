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ПАО "Газпром" создал в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.

Газпром предусмотрел в отчетности резерв на выплату полной суммы штрафа по спору с Нафтотгазом Украины.

ФОТО К НОВОСТИ : «Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ»

ФОТО К НОВОСТИ : «Газпром подготовился к выплате полного штрафа Нафтогазу - СМИ»

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между украинской и российской компаниями 28 февраля.

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