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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 01:57
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"Газпром": После запуска "Северного потока 2" транзит через Украину упадет в 10 раз

"Газпром": После запуска "Северного потока 2" транзит через Украину упадет в 10 раз (5 новостей)

«Президент США считает, что строить газопровод «для России» — неправильлно»

После запуска "Северного потока 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

Об этом заявил председатель правления российской газовой монополии "Газпром" Алексей Миллер, передает Интерфакс.

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - сказал Миллер.

Агентство отмечает, что в 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.

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На вопрос об условиях будущего сотрудничества, Миллер сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".

В "Газпроме" сообщили, что строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц.

Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Обновлено в 01:46 Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократиться в 10 раз.

Обновлено в 01:57 Президент США считает, что строить газопровод «для России» — неправильлно

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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 01:46 Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократиться в 10 раз.
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