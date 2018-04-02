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"Газпром" зарезервировал в отчетности $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с "Нафтогазом"

"Газпром" зарезервировал в отчетности $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с "Нафтогазом" (4 новости)

«“Газпром” зарезервировал $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с “Нафтогазом”»

Російська компанія «Газпром» створила у звітності резерв на повну суму штрафу за транзитним контрактом із НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє агентство «Интерфакс».

У балансі «Газпрому» за статтею «штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів» визнано витрату в розмірі 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд за курсом на кінець 2017 року). Як зазначає агентство, ця сума майже відповідає рішенню Стокгольмського арбітражу у спорі з «Нафтогазом», яким із російського монополіста має бути стягнуто $4,63 млрд.

Суми боргу української сторони, визнаної арбітрами, – $2,018 млрд – не могло бути враховано в цьому розділі звітності, оскільки її вказано у статтях про виторг і дебіторську заборгованість компанії.

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Отже, рішення Стокгольмського арбітражу вплинуло на скорочення чистого прибутку «Газпрому» до 100 млрд руб. ($1,75 млрд) за 2017 рік, пише видання. У 2016 році прибуток головної компанії становив 411 млрд руб. (за нинішнім курсом – $7,18 млрд).

До слова, 29 березня «Газпром» оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо справи з «Нафтогазом»

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» за позовом до «Газпрому». «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку «Газпромом» узгоджених обсягів газу для транзиту.

Також «Газпром» повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу». За заборгованість будуть нараховуватися відсотки - 526 тис. доларів в день, починаючи з 1 березня.

Російська енергетична компанія «Газпром» заявила, що не згодна з рішенням Стокгольмського арбітражу Російська сторона також заявила про неможливість відновити постачання газу Україні через відсутність додаткових угод.

2 березня «Газпром» заявив, що готовий розірвати газові контракти з Україною.

Головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що НАК «Нафтогаз України» може піти ще на один судовий розгляд з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі - щодо заниженої транзитної ставки.

Крім того, «Нафтогаз» нарахував «Газпрому» $2,5 мільйона пені. Тоді як «Газпром» назвав «Нафтогаз» здирником.

У понеділок, 5 березня, «Нафтогаз» отримав від «Газпрому» повідомлення про розірвання контракту.

Після цього «Нафтогаз» заявив про закриття свого офісу в Росії.

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Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 21:01 “Газпром” зарезервировал $4,7 млрд под штраф по транзитному контракту с “Нафтогазом”.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.04.18, 21:06 ПАО "Газпром" отразило в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины" в размере 4,7 млрд долл.
Украинская правда Украинская правда  ·  02.04.18, 23:17 ОАО "Газпром" создало в отчетности резерв на полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной.
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