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Экономика и финансы
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 11:00
&quot;Газпром&quot; заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

"Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины (10 новостей)

«Строительство первой нити газопровода завершится через месяц. »

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Анкаре, передает Depo.ua со ссылкой на Интерфакс . "Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодня уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - отметил он.

Обновлено в 10:52 Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал доход Украины от транзита российского газа в 2017 году в 3 млрд долларов.

Обновлено в 11:00 Строительство первой нити газопровода завершится через месяц. 

ФОТО К НОВОСТИ: «"Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины»
Фото Газпром заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины
Фото "Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины
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