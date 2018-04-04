&quot;Газпром&quot; заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в Анкаре, передает Depo.ua со ссылкой на Интерфакс . "Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодня уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - отметил он.

Обновлено в 10:52 Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал доход Украины от транзита российского газа в 2017 году в 3 млрд долларов.

Обновлено в 11:00 Строительство первой нити газопровода завершится через месяц.