Где в Кривом Роге можно согреться? (11 новостей) «Рассчитаны палатки в первую очередь на бездомных»

В Киеве в понедельник, 15 января, в связи с похолоданием развернут около 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил директор департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов.

"Мы их откроем, потому что сегодня и завтра ночи будут прохладными… В среднем по Киеву будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться", – сказал Крикунов.

Он добавил, что пункты обогрева развернут в каждом районе, в первую очередь, на базе территориальных центров социального обслуживания. Также при содействии управлений соцзащиты на базе ЖЭКов откроют дополнительные пункты обогрева.

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Обновлено в 13:26 Пункты обогрева развернут в каждом районе столицы, сообщил директор департамента социальной политики КГГА.