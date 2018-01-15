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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:26
· Январь · Пункт обогрева
Где в Кривом Роге можно согреться?

Где в Кривом Роге можно согреться? (11 новостей)

«Рассчитаны палатки в первую очередь на бездомных»

В Киеве в понедельник, 15 января, в связи с похолоданием развернут около 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире Громадського радіо сообщил директор департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Юрий Крикунов.

"Мы их откроем, потому что сегодня и завтра ночи будут прохладными… В среднем по Киеву будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться", – сказал Крикунов.

Он добавил, что пункты обогрева развернут в каждом районе, в первую очередь, на базе территориальных центров социального обслуживания. Также при содействии управлений соцзащиты на базе ЖЭКов откроют дополнительные пункты обогрева.

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Обновлено в 13:26 Пункты обогрева развернут в каждом районе столицы, сообщил директор департамента социальной политики КГГА.

ФОТО К НОВОСТИ: «Где в Кривом Роге можно согреться?»
Фото Где в Кривом Роге можно согреться?
Фото В Киеве сегодня заработают 30 пунктов обогрева
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Фото В Киеве с сегодняшнего дня заработают 30 пунктов обогрева
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0564.ua 0564.ua  ·  15.01.18, 10:01 В связи с морозами на Днепропетровщине развернули более 200 стационарных пунктов обогрева. В управлении гражданской защиты ДнепрОГА сообщили адреса пунктов обогрева по области. В частности, в Кривом Роге…
Униан Униан  ·  15.01.18, 10:11 Пункты открываются в каждом районе, в них может обратиться любой человек.
Facenews Facenews  ·  15.01.18, 11:25 В Киеве в понедельник, 15 января, в связи с похолоданием развернут около 30 пунктов обогрева. Об этом сообщил директор департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.01.18, 11:27 С сегодняшнего дня в Киеве заработают 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал директор департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов. "Пункты обогрева разворачиваются…
Капитал Капитал  ·  15.01.18, 11:28 В Киеве в понедельник, 15 января, в связи с похолоданием развернут около 30 пунктов обогрева. Об этом в эфире Громадського радио сообщил директор департамента социальной…
MIGnews MIGnews  ·  15.01.18, 11:31 В среднем по столице будет работать около 30 пунктов обогрева, где люди без постоянного места жительства смогут получить первую помощь, а при необходимости горячий чай и просто погреться.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  15.01.18, 11:36 По его словам, работать пункты будут в зависимости от погодных условий. Обычно пункты открываются, когда синоптики передают ближайшие несколько дней заморозки ночью. Крикунов отметил, что пункты обогрева…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  15.01.18, 13:26 Пункты обогрева развернут в каждом районе столицы, сообщил директор департамента социальной политики КГГА.
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