Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак (5 новостей) «Решить вопрос в такие сроки планирует в частности ООН»

В планах мероприятий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на 2018 год - решение конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью "Радио Свобода".

"В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе. Последние три года этого в планах не было", - сказал он.

Также Грымчак выразил надежду, что оккупированные территории Донбасса в 2018 году вернуться в состав Украины.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - рассказал он.

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Обновлено в 14:38 Решить вопрос в такие сроки планирует в частности ООН.

Обновлено в 15:49 Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год разрешение вооруженного конфликта на Донбассе. Ранее такого в плане ООН на этот год не значилось, сообщил в интервью «Радио Свобода» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.