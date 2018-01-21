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Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 15:49
· ООН · Конфликт
Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак

Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак (5 новостей)

«Решить вопрос в такие сроки планирует в частности ООН»

В планах мероприятий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на 2018 год - решение конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью "Радио Свобода".

"В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе. Последние три года этого в планах не было", - сказал он. 

Также Грымчак выразил надежду, что оккупированные территории Донбасса в 2018 году вернуться в состав Украины. 

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - рассказал он.

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Обновлено в 14:38 Решить вопрос в такие сроки планирует в частности ООН.

Обновлено в 15:49 Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год разрешение вооруженного конфликта на Донбассе. Ранее такого в плане ООН на этот год не значилось, сообщил в интервью «Радио Свобода» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

ФОТО К НОВОСТИ: «Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак»
Фото Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак
Фото Решение конфликта на Донбассе: Грымчак выступил с громким заявлением
Фото Генсек ООН планирует решение конфликта на Донбассе в 2018 году, - Грымчак
Фото Генсек ООН внес в свой план решение конфликта на Донбассе
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РБК Украина РБК Украина  ·  21.01.18, 11:14 В планах мероприятий генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на 2018 год - решение конфликта на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  21.01.18, 12:51 Генсек ООН внес в план мероприятий организации на 2018 год решение конфликта на Донбассе. За последние три года таких пунктов в плане ООН не было...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  21.01.18, 14:38 Решить вопрос в такие сроки планирует в частности ООН.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  21.01.18, 15:49 Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год разрешение вооруженного конфликта на Донбассе. Ранее такого в плане ООН на этот год не значилось, сообщил в интервью…
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