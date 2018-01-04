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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:03
· Гибель · Погибший
Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе

Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе (5 новостей)

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Во время переговоров в Минске Украина будет инициировать создание гуманитарной группы с участием представителей РФ, ОРДЛО и Международного комитета Красного Креста (МККК) для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших в Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитична группа, из экспертов и без политики - для выполнения важной гуманитарной миссии", - написала Геращенко.

Она считает, что привлечение МККК к поиску пропавших должно стать одной из тем переговоров в нормандском формате.

Также, по словам Геращенко, Украина ожидает от миссии ОБСЕ "более активной, в рамках их мандата, позиции и относительно посещения тюрем, и по освобождению заложников, и по соблюдению минских соглашений".

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27 декабря в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.

Обновлено в 16:15 Украина намерена настаивать на создании экспертной группы с привлечением представителей России и МККК для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших.

Обновлено в 17:03 Международный комитет Красного Креста должен быть привлечен к поиску пропавших без вести на востоке Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе»
Фото Геращенко предлагает обсудить в "нормандском формате" привлечение МККК к поиску пропавших без вести на Донбассе
Фото Геращенко рассказала о планах по поиску пропавших без вести
Фото Геращенко рассказала, как в Минске обсудят поиск пропавших без вести
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