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Политика
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 14:20
Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить

Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить (4 новости)

«Спецпроверку до сих пор не прошли два кандидата в члены ЦИК. Процесс можно ускорить»

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает ускорить специальную проверку кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии.

Обновлено в 14:20 "Действительно, 12 из 14 кандидатов на члены ЦИК уже прошли спецпроверку - это значит, что они получили положительное заключение. То есть по 12 кандидатам уже есть положительное заключение всех органов, проводивших проверку. По двум кандидатам - часть документов возвращена на уточнение. Им предложено уточнить некоторые данные в своих документах и ​​декларациях. Я думаю, это вопрос нескольких дней. Напомню, что еще должно быть соответствующее решение комитета, и я убежден, что когда оно будет в ВРУ, будет достаточно политической воли обновить ЦИК", - подчеркнул Парубий.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 12:28 Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает целесообразным призвать соответствующие государственные органы ускорить специальную проверку кандидатов в члены Центральной избирательной…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 13:58 Спецпроверку до сих пор не прошли два кандидата в члены ЦИК. Процесс можно ускорить.
УНН УНН  ·  02.04.18, 14:20 "Действительно, 12 из 14 кандидатов на члены ЦИК уже прошли спецпроверку - это значит, что они получили положительное заключение. То есть по 12 кандидатам уже есть положительное заключение всех органов,…
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