Геращенко выступает за ускорение спецпроверки кандидатов в члены ЦИК, чтобы в четверг их назначить (4 новости) «Спецпроверку до сих пор не прошли два кандидата в члены ЦИК. Процесс можно ускорить»

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призывает ускорить специальную проверку кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии.

Обновлено в 14:20 "Действительно, 12 из 14 кандидатов на члены ЦИК уже прошли спецпроверку - это значит, что они получили положительное заключение. То есть по 12 кандидатам уже есть положительное заключение всех органов, проводивших проверку. По двум кандидатам - часть документов возвращена на уточнение. Им предложено уточнить некоторые данные в своих документах и ​​декларациях. Я думаю, это вопрос нескольких дней. Напомню, что еще должно быть соответствующее решение комитета, и я убежден, что когда оно будет в ВРУ, будет достаточно политической воли обновить ЦИК", - подчеркнул Парубий.