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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 22:16
Германия и Франция с целью миротворчества стараются не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибаются, - Ирина Геращенко

Германия и Франция с целью миротворчества стараются не злить Москву предоставлением Киеву оружия, но они ошибаются, - Ирина Геращенко (5 новостей)

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По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, польские власти должны благодарить трудовых мигрантов из Украины за вклад в экономику страны.Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на странице в Facebook раскритиковала польских высокопоставленных чиновников, которые заявляют о сотнях тысяч беженцев из Украины.

"Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос трудовые мигранты. Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работающих в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", отметила она.

По мнению Геращенко, польские власти должны благодарить украинцев за это.

"И говорить о них как о беженцах это нонсенс. Также стоит честно признать, что, несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционного кризиса ни для ЕС, ни для РФ агрессора. Там тоже только пару сотен украинцев получили официальный статус беженцев. Украинским властям и обществу удалось справиться с вопросом ВПЛ (внутренне перемещенных лиц. "ГОРДОН") и не создавать миграционных проблем для наших соседей. Кстати, именно поэтому мы и получили безвиз с ЕС, если бы были сотни тысяч беженцев Украине бы его никто не предоставил!" заявила первый вице-спикер.

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Она подчеркнула, что украинские власти должны приложить всех усилий для развития и восстановления экономики, чтобы украинцы возвращались и работали в своей стране.

Спикер польского правительства Иоанна Копчинская 30 декабря заявила, что Польша долгое время принимала "беженцев из Украины", где идет война. По словам Копчинской, создается впечатление, что Еврокомиссия не заметила этого шага.

Посольство Украины в Польше 31 декабря 2017 года заявило, что за 10 месяцев 2017 года статус беженца в Польше получили 56 украинцев, а 175 украинцам присвоили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В 2016 году статус беженца присвоили 32 украинцам, а 64 признаны лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.

1 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна принимает десятки или сотни тысяч украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС.

3 января он сказал, что Польша за последнее время приняла 1,5 млн украинцев.

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за два года только 88 украинцев получили в Польше статус беженцев, при этом почти 300 тыс. граждан Украины получили разрешения на работу, более 2 млн польские визы.

Обновлено в 20:09 "Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинцев. Именно столько в Польше беженцев. Другой вопрос трудовые мигранты. Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса,…

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