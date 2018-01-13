«Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС»

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев.

Обновлено в 22:19 Как пишет в субботу, 13 января, журнал Der Spiegel, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Обновлено в 23:05 В свою очередь верхняя граница приема беженцев, установленная властями, «сводится на нет». Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи «просто словесным подтверждением». В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев. В связи с этим правительство Германии просит руководство ЕС «не приводить к ухудшению и без того асимметричную нагрузку» по распределению беженцев.