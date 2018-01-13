  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Мир
Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 23:05
· Германия · Беженцы · Евросоюз · Волна
Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС (11 новостей)

«Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС»

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев.

Обновлено в 22:19 Как пишет в субботу, 13 января, журнал Der Spiegel, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Обновлено в 23:05 В свою очередь верхняя граница приема беженцев, установленная властями, «сводится на нет». Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи «просто словесным подтверждением». В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев. В связи с этим правительство Германии просит руководство ЕС «не приводить к ухудшению и без того асимметричную нагрузку» по распределению беженцев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС»
Фото В Германии опасаются новой волны беженцев
Фото Германия опасается новой волны беженцев
Фото Германия опасается новой волны беженцев
Фото В Германии опасаются новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Фото Правительство Германии обеспокоилось вероятностью новой волны беженцев
Фото Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Фото Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  13.01.18, 17:26 Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.01.18, 19:34 Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев.
Depo.ua Depo.ua  ·  13.01.18, 20:00 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Deutsche Welle. Как пишет в субботу, 13 января, журнал Der Spiegel, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.01.18, 20:50 Немецкие власти обеспокоены намерениями Европейского парламента внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС), передает Deutsche Welle.Как уточняется, власти ФРГ опасаются,…
Фокус Фокус  ·  13.01.18, 21:15 Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle. Как…
ТСН ТСН  ·  13.01.18, 21:32 Германия является лидером по количеству принятых беженцев на своей территории
Новое Время Новое Время  ·  13.01.18, 22:11 Новые правила предоставления убежища в Евросоюзе приведут к тому, что Германии придется принять гораздо больше беженцев, опасаются в немецком правительстве.
Сегодня Сегодня  ·  13.01.18, 22:19 Беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение. Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.01.18, 23:05 Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. В частности, беспокойство Берлина вызвано…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
В Великобритании заживо сожгли волонтера, который помогал украинским военным

В Великобритании заживо сожгли волонтера, который помогал украинским военным
На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара

На Гавайях ошибочно разослали предупреждение об угрозе ракетного удара
В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины

В России хотят добавить в наследие ЮНЕСКО пельмени и блины
В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест

В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест
Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС

Германия опасается новой волны беженцев из-за инициативы в ЕС
Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами - МИД РФ

Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами -…
США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом

США признала «ВКонтакте» крупнейшим пиратским ресурсом
Южная Корея и КНДР проведут переговоры относительно Олимпийских игр

Южная Корея и КНДР проведут переговоры относительно Олимпийских игр
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назвали, сколько украинцев работает в Литве

Назвали, сколько украинцев работает в Литве
Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки

Найдены вирусы, стимулирующие иммунную систему атаковать раковые клетки
В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать 70 человек

В ЦИК РФ сообщили, что кандидатами в президенты хотели стать…
В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram

В Иране разблокировали доступ к интернет-мессенджеру Telegram
Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из…
ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»

ЧП в Киеве: в закрытой машине вторые сутки погибает «Хатико»
Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о похищении

Представились сотрудниками СБУ: выкупленный за $1 млн криптовалютчик рассказал о…
У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом

У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.