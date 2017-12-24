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Общество
Politeka Politeka · · Обновлено в 11:08
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Гисметео Украина: погода 24 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег

Гисметео Украина: погода 24 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег (13 новостей)

«В Киеве - мокрый снег с переходом в дождь»

Сегодня, 24 декабря, украинцев ждет мокрый снег, сильный ветер и резкое потепление Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. «Чтобы не отвлекать вас от выходных дел, погода на завтра – коротко. 24 декабря в Украине будет мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление температуры от 0 до +7 по Цельсию», — отметила она. ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:48 В воскресенье и в начале следующей недели в Украине ожидаются порывы ветра 15–25 м/с, гололед, подъем уровня воды на реках западных областей и лавинная опасность 3 уровня в Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре.

Обновлено в 11:08 "Предупреждение о порывах ветра по Украине – 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица", – говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Гисметео Украина: погода 24 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег»
Фото Гисметео Украина: погода 24 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег
Фото Мокрый снег и ветер: украинцев предупредили о резкой смене погоды
Фото Погода подарит дожди с мокрым снегом
Фото Воскресенье будет с дождями с мокрым снегом. Погода на 24 декабря
Фото Синоптик: В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег с дождем и сильнейший ветер (КАРТА)
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Joinfo Joinfo  ·  24.12.17, 06:14 Гисметео Украина прогнозирует – в воскресенье, 24 декабря, преимущественно cырую погоду. По всей стране пройдут дожди и снег.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 07:40 В воскресенье, 24 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь.
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  24.12.17, 08:01 В воскресенье, 25 декабря, синоптики обещают снег, переходящий в дождь. Столбик термометра утром будет на отметке 0ºС, а днём поднимется до +5ºС. Вечером температура воздуха будет +6ºС. Относительная…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.12.17, 08:36 В воскресенье, 24 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и дождь
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.12.17, 09:12 24 декабря по всей территории Украины ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, в восточной части до 5 мороза, днем по всей Украине 2-7 тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с,…
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 09:14 В Киеве - мокрый снег с переходом в дождь.
Голос.UA Голос.UA  ·  24.12.17, 09:22 Сегодня, 24 декабря, в воскресенье, в течение дня дневная температура воздуха по Украине ожидается от 0 до 7 градусов тепла, мокрый снег, дождь и очень сильный ветер. Об этом сообщает главный метеоролог…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.17, 10:23 Синоптики предупреждают о порывах ветра в Украине 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.По данным Укргидрометцентра,…
Сегодня Сегодня  ·  24.12.17, 10:30 Температура воздуха во всех регионах будет практически одинаково, теплей всего в Крыму. По всей территории Украины синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Температура будет в районе 6 тепла,…
MIGnews MIGnews  ·  24.12.17, 10:38 Синоптики прогнозировали также предупредили о снегопадах и гололедице на дорогах.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.12.17, 10:48 В воскресенье и в начале следующей недели в Украине ожидаются порывы ветра 15–25 м/с, гололед, подъем уровня воды на реках западных областей и лавинная опасность 3 уровня в Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.12.17, 11:08 24 декабря в Украине порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. В горах сохраняется значительная лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, со…
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