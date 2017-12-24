Гисметео Украина: погода 24 декабря: ожидаются дожди и мокрый снег

Сегодня, 24 декабря, украинцев ждет мокрый снег, сильный ветер и резкое потепление Об этом заявила синоптик Наталья Диденко. «Чтобы не отвлекать вас от выходных дел, погода на завтра – коротко. 24 декабря в Украине будет мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление температуры от 0 до +7 по Цельсию», — отметила она. ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:48 В воскресенье и в начале следующей недели в Украине ожидаются порывы ветра 15–25 м/с, гололед, подъем уровня воды на реках западных областей и лавинная опасность 3 уровня в Закарпатье, сообщили в Укргидрометцентре.

Обновлено в 11:08 "Предупреждение о порывах ветра по Украине – 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица", – говорится в сообщении.