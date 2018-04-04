Гисметео Украина: погода на 4 апреля - долгожданная весна вступает в свои права (2 новости) «В среду, 4 апреля погода в Украине будет солнечной и теплой. Осадков синоптики не прогнозируют. Наконец-то в страну пришла настоящая…»